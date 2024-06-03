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هجوم روسي يسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين في خاركيف الأوكرانية

منذ ساعتين
الدمار في خاركيف

الدمار في خاركيف

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قال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف اليوم الاثنين إن مدنيا قتل وأصيب آخران في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وذكر حاكم المنطقة على تطبيق تلغرام أن الضحايا الثلاث سقطوا عندما تعرض مجمع ترفيهي في حي زمييف للقصف.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها موسكو عام 2022 ولا يبدو أن لها نهاية في الأفق.

وتتعرض منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا ومدينة خاركيف، المركز الإداري للمنطقة، للقصف يوميا تقريبا، وشهدت تكثيفا للعمليات في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أطلقت القوات الروسية هجوما جديدا على المنطقة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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