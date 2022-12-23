هجوم شنيع.. ماكرون يدين الهجوم على أكراد فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة (الجمعة 23-12-2022) على تويتر إن أكراد فرنسا استهدفهم هجوم “شنيع”، بعد أن قتل مسلح في وقت سابق اليوم ثلاثة أشخاص في مركز للجالية الكردية بوسط باريس.

وقال ماكرون “أكراد فرنسا استهدفهم هجوم شنيع في قلب باريس. قلوبنا مع الضحايا والذين يصارعون من أجل الحياة، وعائلاتهم وأحبائهم”.

وشهدت العاصمة الفرنسية اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية، خرجوا في تظاهرة حاشدة، بعد ساعات قليلة من وقوع الاعتداء.

كما أضرم المحتجون النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة.

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية.

وأرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس.

كما أرسلت الشرطة الفرنسية، قوة مكافحة الشغب إلى وسط العاصمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أنّ تحقيقاً فُتح بجرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدّد، وأُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الفريق الجنائي لدى الشرطة القضائية الباريسية.