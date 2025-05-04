هجوم صاروخي أوكراني يستهدف منشأة صناعية في غرب روسيا

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية قصفت مصنعا في المنطقة مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه.

وأضاف في بيان عبر تيلغرام أن ورش العمل والمباني الإدارية للمصنع الواقع في قرية سوزيمكا دُمرت. وتقع بريانسك في أقصى غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وروسيا البيضاء.

وقال بوجوماز إن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت (ماش)، وهي قناة على تيلغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، أن المصنع ينتج معدات كهربائية، مثل المحولات. وأضافت أنه تعرض لقصف بمنظومة صواريخ جراد.

ونشرت القناة مقطعا مصورا لسحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق أحد المصانع. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقطع.

وتوجه أوكرانيا ضربات لمنشآت صناعية روسية تتهمها بإنتاج معدات للحملة العسكرية التي تشنها موسكو عليها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.