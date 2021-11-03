هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلا عن مصدر عسكري قوله إنه “حوالي الساعة 12:56 من فجر اليوم (حسب التوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان الجيش السوري أعلن في 30 أكتوبر الماضي على لسان مصدر عسكري تحدث لوكالة “سانا” الرسمية عن “إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية” جراء قصف إسرائيلي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية.

من ناحيته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة عناصر من المليشيات التابعة لحزب الله وفصائل موالية لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف ظهراً ريف دمشق، السبت الماضي.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.

وتستهدف إسرائيل بانتظام مواقع في سوريا. وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 أكتوبر الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.