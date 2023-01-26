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هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا.. ومقتل شخص في كييف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يناير - 2023 12:05 مساءً
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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فال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، الخميس، إن شخصا قتل وأصيب اثنان بعد أن أصاب صاروخ روسي مبانى غير سكنية في جنوب العاصمة.

وأضاف كليتشكو عبر تطبيق المراسلة تيليجرام “نقل المسعفون الضحايا إلى المستشفى”.

وقال مسؤولون إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم.

وحث كليتشكو السكان على البقاء في الملاجئ صباح اليوم الخميس بعد سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية

وسمع مراسلو رويترز في كييف انفجارا واحدا على الأقل.

شنت روسيا أحدث هجوم جوي لها على أوكرانيا خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس وطلب مسؤولون أوكرانيون من السكان الاحتماء في الملاجئ بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي صواريخ قادمة.

وسمع مراسل لرويترز صوت صاروخ يحلق في السماء على ارتفاع منخفض على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة كييف.

وأعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف عبر تطبيق المراسلة تيليجرام رصد صاروخين روسيين فوق المنطقة.

وقال “الصواريخ تحلق داخل الأراضي الأوكرانية. اثنان على الأقل (متجهان) إلى الشمال الغربي عبر منطقة ميكولايف”.

ودوت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد بينما كان الناس يتجهون إلى أعمالهم. وفي العاصمة، احتمي الناس في محطة لقطارات الأنفاق، وجلس بعضهم على بطانيات ومقاعد بلاستيكية صغيرة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني “تم إسقاط أولى الصواريخ الروسية”.

وتستهدف روسيا البنية التحتية المهمة في أوكرانيا بضربات صاروخية وطائرات مسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر الهجوم صاروخي.

وقال الجيش الأوكراني الليلة الماضية إن دفاعاته المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات الروسية المسيرة البالغ عددها 24 التي أُطلقت في هجوم.

وتم إسقاط 15 من هذه الطائرات المسيرة حول العاصمة كييف حيث لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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