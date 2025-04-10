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هجوم صاروخي روسي على دنيبرو يسفر عن قتلى وجرحى

منذ 3 ساعات
إطلاق صاروخ روسي على أوكرانيا

إطلاق صاروخ روسي على أوكرانيا

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قال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو اليوم الخميس أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة، مما ألحق أضرارا بمستودع مدني.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تيلغرام للتراسل إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق هائل.

وأظهرت صورة نشرها الادعاء العام في المنطقة مبنى جدرانه منهارة ومغطاة بالدخان وألسنة اللهب. ونشرت قنوات محلية مقاطع فيديو لدخان أسود كثيف يتصاعد في السماء. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور بعد.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو إن الصاروخ أصاب منشأة لتخزين حفاضات الأطفال.

وقال ليساك إن طائرة روسية مسيرة تسببت في إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمبنى سكني في بلدة نيكوبول في دنيبروبيتروفسك.

    المصدر :
  • رويترز

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