هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان إن ضربة صاروخية روسية أصابت مدينة كريفي ريه في جنوب أوكرانيا صباح الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو، لم يجر التحقق من صحته، من المدينة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فتحة كبيرة في جانب مبنى من تسعة طوابق وحريقا بداخل المبنى. ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

وقالت وزارة الداخلية “شن العدو هجوما صاروخيا على كريفي ريه. تعمل جميع الأجهزة المعنية في موقع الحادث الآن”، وحثت السكان على البقاء في ملاجئ الاحتماء من الضربات الجوية.

وتعرف كريفي ريه بإنتاج الصلب، كما أنها مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.