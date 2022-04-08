هجوم صاروخي روسي من البحر على اوكرانيا.. فيديو

اعلنت القوات الروسية انها قامت بشن هجوماً صاروخياً وذلك بحسب ما افادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، روسيا افادت ان هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية في اوكرانيا، معلنه عن تدمير مركز تدريب للمرتزقة الأجانب شمالي مدينة أوديسا الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو قالت إنه لاستهداف الجيش الروسي للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

🇷🇺 Russian Armed Forces launched a precision-guided missile attack on Ukraine's military infrastructure. 💥The crew of a Black Sea Fleet frigate launched a salvo of four Kalibr cruise missiles from the Black Sea at ground targets on Ukrainian territory. pic.twitter.com/aL0QZTzQ5o — Минобороны России (@mod_russia) April 7, 2022

وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق قالت فيه: “هجوم صاروخي دقيق التوجيه من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود”، وأضافت: “وابل من أربعة صواريخ كاليبر كروز على أهداف أرضية في الأراضي الأوكرانية”.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أعلنت القوات الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير مركز تدريب للمرتزقة الأجانب شمالي مدينة أوديسا الأوكرانية، غير أنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل، خصوصا فيما يتعلق بالقتلى من المرتزقة الأجانب.وفي شرق أوكرانيا، قال حاكم منطقة سومي، الجمعة أيضا، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على المقاطعة، وفي لندن، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، يوم الجمعة، إن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع على تويتر أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال في دونباس، مضيفة أن أي إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل.

وقالت الوزارة إن القصف الروسي على المدن في الشرق والجنوب مستمر، وإن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التي لاتزال تحت سيطرتها، وفقما نقلت “رويترز”.

وتسعى أوكرانيا لفتح ما يصل إلى عشرة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين اليوم الجمعة، لكن المدنيين الذين يحاولون الفرار من ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سيارات خاصة.

والممرات العشرة المزمعة، التي أعلنت عنها نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، ستكون في جنوب وشرق أوكرانيا.

وبحسب فيريشتشوك فقد تم إجلاء 4676 مدنيا من البلدات والمدن الأوكرانية يوم الخميس.

وأخفقت محاولات متعددة للاتفاق على ممر آمن للحافلات لنقل الإمدادات إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين منذ بدء العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير، فيما ألقى كل طرف باللوم على الآخر.

وخلصت تقديرات رئيس البلدية فاديم بويتشينكو إلى أن عدد القتلى المدنيين في المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف بنحو 5000 منذ أكثر من أسبوع، وما زال عشرات الآلاف محاصرين بدون كهرباء وبكميات قليلة من الإمدادات.