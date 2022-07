هجوم صاروخي روسي من البحر على اوكرانيا.. فيديو

اعلنت القوات الروسية انها قامت بشن هجوماً صاروخياً وذلك بحسب ما افادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، روسيا افادت ان هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية في اوكرانيا، معلنه عن تدمير مركز تدريب للمرتزقة الأجانب شمالي مدينة أوديسا الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو قالت إنه لاستهداف الجيش الروسي للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

🇷🇺 Russian Armed Forces launched a precision-guided missile attack on Ukraine's military infrastructure.

💥The crew of a Black Sea Fleet frigate launched a salvo of four Kalibr cruise missiles from the Black Sea at ground targets on Ukrainian territory. pic.twitter.com/aL0QZTzQ5o

— Минобороны России (@mod_russia) April 7, 2022