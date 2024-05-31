هجوم صاروخي روسي يؤدي إلى نشوب حريق في كييف الأوكرانية

قال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن هجوما صاروخيا روسيا على المدينة أدى إلى نشوب حريق في مبنى غير سكني في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام للمراسلة أن روسيا هاجمت كييف بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز إسكندر وطائرات مسيرة.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تيليجرام إن جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا دمرت لدى اقترابها من العاصمة.

وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني في منطقة هولوسييفسكي في كييف نتيجة سقوط الحطام. ولم تقع إصابات وفقا لمعلومات أولية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية أيضا إن روسيا هاجمت مدينة خاركيف الليلة الماضية بخمسة صواريخ موجهة مضادة للطائرات، وإن القوات الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة هجومية فوق منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

ولم يصدر تعليق من روسيا بعد على الهجوم.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.