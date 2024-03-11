هجوم صاروخي روسي يدمر صومعة تخزين حبوب كبيرة في أوكرانيا

كشفت شركة يوكرلاند فارمينج في وقت متأخر من يوم أمس الأحد ان صومعة تخزين حبوب كبيرة دُمرت بالكامل جراء هجوم صاروخي روسي على منطقة دنيبرو بشرق أوكرانيا خلال مطلع الأسبوع، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

وتعد يوكرلاند فارمينج، التي تمتلك الصومعة المدمرة، واحدة من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا وتكبدت نتيجة الغزو الروسي في عام 2022 خسائر بلغت نحو مليار دولار حتى نهاية عام 2023.

وقالت الشركة في بيان “في مساء يوم 9 مارس 2024، شن العدو هجوما صاروخيا على منطقة دنيبرو. وأصيب موظف لدينا يبلغ من العمر 58 عاما. ودُمرت منشآت الإنتاج في شركتنا بالكامل”.

ولم تقدم الشركة مزيدا من التفاصيل.

وقال محللون من كلية كييف للاقتصاد الشهر الماضي إن القطاع الزراعي الأوكراني تكبد ما يقرب من 80 مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالغزو الروسي.

ويتضمن هذا الرقم خسائر قدرها 5.8 مليار دولار نتيجة تدمير المعدات و1.8 مليار دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالصوامع ونحو ملياري دولار من الخسائر بسبب تدمير المنتجات الزراعية.

وفي بداية يناير/ كانون الثاني 2023، قدر المحللون هذه الخسائر بنحو 38 مليار دولار.