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هجوم صاروخي على بيلغورود.. وروسيا تُسقط 17 "هدفًا جويًا" أوكرانيًا

منذ 27 دقيقة
مدينة بيلغورود الحدودية

مدينة بيلغورود الحدودية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ومصادر محلية مسؤولة، مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إنّ القتيل لقى حتفه بعد سقوط صاروخ بالقرب من سيارته، وأصيب أربعة آخرون في أحد أسواق السيارات.

وقال مسؤولون إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 17 “هدفًا جويًا” أوكرانيًا، تشمل صواريخ أُطلقت من راجمات الصواريخ المتعددة، فيما أفادوا بتضرر بعض السيارات والمنازل من جراء الهجوم.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الصاروخية الروسية والهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة اليوم الثلاثاء على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، تسببت في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، فضلًا عن إلحاقها أضرارًا واسعة النطاق.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، من أن القصف الأوكراني لبلدة بيلغورود يوم السبت، والذي قالت روسيا إنه تسبب في مقتل 25 من المدنيين، “لن يمر من دون عقاب”.

وقالت كييف إن روسيا شنت أكثر من 300 هجمة على عدة مدن أوكرانية تنوعت بين هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة منذ يوم الجمعة الماضي، والذي نفذت فيه روسيا ما وصفته كييف بأعنف قصف ليلي منذ بداية الحرب قبل عامين تقريبًا.

فيما لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير الروسية والأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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