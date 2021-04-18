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هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في بلد وإصابة 5 جنود عراقيين

18 - أبريل - 2021
عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية

عناصر من الجيش العراقي - أرشيفية

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قال مسؤولون أمنيون إن عدة صواريخ أصابت قاعدة جوية عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين، في مدينة بلد شمال العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد.

وأفادت مصادر عراقية أمنية لـ ”إرم نيوز“ بأن الهجوم أسفرع عن وقوع 5 إصابات بين الجنود العراقيين نتيجة سقوط الصواريخ على مناماتهم.

وأوضح المصدر أن ”الاستهداف تم بواسطة منصة إطلاق صواريخ متحركة من منطقة الجيزاني التابعة لقضاء الخالص محافظة ديالى، المجاورة لمحافظة صلاح الدين“.

وأضاف المسؤولون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين وأنه لم يسجل قتلى حتى الآن.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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