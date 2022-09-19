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هجوم صاروخي فاشل على قاعدة عسكرية أميركية في سوريا

منذ 13 دقيقة
هجوم صاروخي

هجوم صاروخي - تعبيرية

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنّ هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأميركي في شمال شرق سوريا لم يصب القوات الأميركية أو قوات التحالف أو أيّ معدّات.

وقالت القيادة في بيان إنّ ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات.

واستُهدفت قاعدة القرية الخضراء الشهر الماضي في أعمال عنف بين الجيش الأميركي ومسلحين مدعومين من إيران مما أسفر عن إصابة عسكري أميركي واحد على الأقلّ بشكل طفيف.

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