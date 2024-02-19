هجوم صاروخي قبالة اليمن يستهدف سفينة أمريكية

ذكرت مصادر بوزارة الشحن اليونانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم اليونان أبلغت عن هجومين صاروخيين اليوم الاثنين في خليج عدن وطلبت مساعدة عسكرية.

وبشكل منفصل، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا اليوم الاثنين عن حادث وقع على مسافة 100 ميل بحري إلى الشرق من ميناء عدن اليمني، لافتة إلى وجود انفجار بالقرب منها.

وقالت مصادر بوزارة الشحن اليونانية لرويترز إن السفينة سي تشامبيون وعلى متنها طاقم مكون من 23 فردا كانت تبحر من الأرجنتين إلى عدن تحمل حبوبا عندما تعرضت للهجوم. وأضافت المصادر أنه جرت محاولتان لشن هجوم بصواريخ انفجرت على بعد عشرة أمتار إلى 15 مترا من السفينة مما أدى إلى إتلاف إحدى النوافذ.

وقالت كل من أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة وطاقمها بخير ويتجهون إلى أقرب ميناء.

وتشن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، فيما تقول إنه دعما للفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين باليمن في بيان الاثنين إن الجماعة استهدفت سفينة الشحن روبيمار في خليج عدن وإنه نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق.

وأوضح المتحدث أن السفينة بريطانية وأن الطاقم خرج بأمان، مضيفا أن الحوثيين أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أمس الأحد إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة ويديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم سفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.