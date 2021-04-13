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هجوم على سفينة تجارية إسرائيلية في بحر العرب

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 7:06 مساءً
انفجار على متن سفينة إسرائيلية - ارشيفية

انفجار على متن سفينة إسرائيلية - ارشيفية

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أعلنت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، وقوع هجوم استهدف سفينة “هايبريون راي” التجارية المملوكة لشركة إسرائيلية في بحر العرب.

ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من إسرائيل للتقرير الذي نشرته أولاً وكالة “يونيوز” للأخبار التي نشرت في السابق أنباء عن هجمات سابقة على سفن تجارية.

من جهتها، قالت مصادر أمنية إسرائيلية: “نتحسب لرد إيراني” بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية في إيران، مضيفةً أن “استهداف السفينة المملكة لإسرائيل محدود”.

كما أكد مراسل “العربية” أن “إصابات طفيفة لحقت بالسفينة”، بينما أكدت “القناة 12” الإسرائيلية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت “القناة 12” عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اتهامهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تُستهدف فيها سفينة تتبع لنفس الشركة الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وتدور “حرب سفن” بين إيران وإسرائيل مؤخراً، حيث استهدف كوماندوز إسرائيلي مؤخراً سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري قبالة الشاطئ الغربي لليمن. من جهتها تشن إيران هجمات على سفن تجارية عدة، وذلك بحسب “العربية”.

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