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هجوم فيينا… ارتفاع عدد القتلى إلى 4 ومنفذ العملية “عشريني”

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 10:24 صباحًا
هجوم فيينا

هجوم فيينا

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ارتفعت حصيلة هجوم فيينا إلى 4 قتلى إضافة للمنفذ. وأعلن الإعلام النمساوي ان منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني ويبلغ 20 عاما وهو معروف للمخابرات وكان يريد السفر لسوريا.

كما اشارت الوسائل الإعلامية النمساوية إلى أن 7 من مصابي هجوم فيينا في حالة حرجة. وقال قائد شرطة فيينا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن رجلين وامرأة، ورابعا لم يحدد جنسه، قتلوا في الهجوم الذي وقع في وسط مدينة فيينا، مساء الاثنين، وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية فيه على متعاطف مع تنظيم داعش.

وكان هذا هو المهاجم الوحيد المعروف، وقد سقط قتيلا برصاص الشرطة، بحسب ما ذكرت رويترز.

ووصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في الهجوم بأنه “إرهابي متشدد”.وكان مسلحون هاجموا أمس الاثنين 6 مواقع في وسط فيينا، في عملية بدأت خارج المعبد اليهودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 16 شخصا على الأقل، بينما قتلت الشرطة أحد المسلحين.

ولا يزال مهاجما واحدا على الأقل طليقا بعد الهجوم، الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بأنه “هجوم إرهابي بغيض”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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