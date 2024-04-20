هجوم كبير.. طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف منشآت طاقة للجيش الروسي

قال مصدر أوكراني في المخابرات لرويترز (السبت 20-4-2024) إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على روسيا الليلة الماضية واستهدفت منشآت الطاقة التي تدعم إنتاج الصناعات العسكرية الروسي.

وأضاف أنه تم قصف ما لا يقل عن ثلاث محطات كهرباء فرعية ومستودع وقود في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية وقوات خاصة.

وكان حاكم منطقة سمولينسك في غرب روسيا قد أعلن صباح السبت عن قيام طائرة مسيرة أوكرانية بضرب مستودع للوقود الليلة الماضية مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما تم صد هجوم على مركز المنطقة.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، منذ بداية العام في مسعى لتقليل عائدات موسكو من الطاقة والأموال التي تنفقها على الجيش.

ولا توجد مصافي نفط كبيرة في منطقة سمولينسك.

وقال الحاكم فاسيلي أنوخين عبر تطبيق تيليغرام إن الطائرة المسيرة نفذت هجوما على منشأة للوقود في بلدة كارديم في الساعة الثانية صباحا (23:00 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم. وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.

وأضاف “بفضل جهود قوات الدفاع الجوي، تم إسقاط الطائرة لكن اندلعت النيران في دبابة تحتوي على وقود وزيوت تشحيم بسبب حطام (الطائرة)”.

وتابع أنه لم يتبين بعد ما إذا كان هناك أشخاص أصيبوا جراء الهجوم.

وتقول روسيا إن هجمات الطائرات المسيرة ترقى إلى مستوى الإرهاب.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي رسميا أنها تهاجم المصافي داخل روسيا، لكنها تقول إن تلك المنشآت هي أهداف مشروعة تساهم في عرقلة جهود الجيش الروسي في وقت تستهدف فيه الهجمات الروسية المدن والبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة.