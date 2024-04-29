الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم كلاب المستوطنين على جنود إسرائيليين في الخليل

29 - أبريل - 2024
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بنقل جندي إلى المستشفى بعد أن هاجمته كلب أطلقه عليه أحد المستوطنين أمس الأول جنوب جبل الخليل.

وذكرت الإذاعة أنه عندما دخل عدد من المستوطنين إلى أراض خاصة بالفلسطينيين قرب قرية سوسيا، وصلت قوات الشرطة والجيش إلى المكان لتفريقهم.

وأضافت: “أطلق مستوطن كلبه على أحد الجنود حيث تعرض للعض وأصيب بجروح طفيفة، وطلب العلاج في المستشفى وتم اعتقال مستوطنين اثنين على خلفية الحادث”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على أراضي وبيوت الفلسطينيين في مختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية وغالبا ما تحدث هذه الاعتداءات بتغطية من القوات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

شركة طيران ايرلاينز الامريكية
شركة ايرلاينز للطيران تمدد إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان
بوشكيان: العمّال هم القوّة والقيمة المضافة لأيّ إنجاز
المؤشر نيكي
المؤشر نيكي يغلق منخفضا مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأمريكي

الأكثر قراءة

علم فرنسا وأمريكا
هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
لقاح- تعبيرية
بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
جنود من الجيش السوري
بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا