هجوم كيماوي محتمل في أوكرانيا؟!

علّقت روسيا، اليوم الأربعاء، على تصريح باسم الخارجية الأميركية يتّهم موسكو بالتحضير لاستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

إذ اعتبرت روسيا إن مزاعم الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا “ما هي إلا معلومات مضللة لأن موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيماوية في عام 2017”.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيماوية وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.

وذكرت السفارة في بيان “ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الثلاثاء أنها تتحقق من مزاعم بأن روسيا ربما استخدمت أسلحة كيماوية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أنه من غير الممكن التأكد مئة في المئة حول ما إذا كانت القوات الروسية قد استخدمت أسلحة كيماوية في ماريوبول، مشيراً إلى أنه من غير الممكن إجراء التحقيق اللازم في المدينة المحاصرة.

وفي خطاب ألقاه في الساعات الأولى من الصباح، تابع زيلينسكي أن «التهديدات المتكررة من بعض الشخصيات في روسيا، باستخدام أسلحة كيماوية، تعني أن الغرب بحاجة إلى التحرك الآن للحيلولة دون نشر مثل هذه الأسلحة»، على حدّ تعبيره.