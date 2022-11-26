هجوم للقاعدة في شبوة باليمن يودي بحياة ضابط وعنصرَي أمن

قالت مصادر أمنية ومحلية إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا (السبت 26-11-2022) في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة في جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر لرويترز أن الهجوم تم بعبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة للواء الأول لقوات دفاع شبوة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في منطقة المصينعة بشبوة مما أدى إلى مقتل الرائد سالم الجبواني العولقي، قائد كتيبة في اللواء، واثنين من مرافقيه بينما أصيب ثلاثة آخرون.

وتشهد محافظة شبوة مواجهات متفرقة من وقت لآخر في عدد من مديرياتها إثر حملات أمنية تقول السلطات المحلية إنها تنفذها ضد عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الجنوبية والحكومية في محافظتي شبوة وأبين.

وتزايدت التفجيرات بمحافظة شبوة في الآونة الأخيرة بعد سيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من الإمارات على مدينة عتق ومديريات المحافظة الغنية بالنفط والغاز مطلع أغسطس آب وطردها فصائل منافسة تنتمي لحزب الإصلاح الإسلامي.

ووسع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في سبتمبر أيلول وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة “التنظيمات الإرهابية”.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.