هجوم مسير أوكراني على روستوف الروسية يتسبب بإجلاء المئات وإصابة مدنيين

ذكر مسؤول في منطقة روستوف في روسيا اليوم الثلاثاء أنه تم إجلاء أكثر من 300 شخص من منازلهم خلال الليل في أعقاب هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على عاصمة المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف خلال الليل. ولم تذكر عدد المسيرات التي تم رصدها.

وقال يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم المنطقة عبر تطبيق تيلغرام “تم اكتشاف قذيفة (مسيرة) لم تنفجر في إحدى الشقق”.

وأضاف “كإجراء احترازي، تم إجلاء 320 شخصا من سكان المبنى”.

وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية في مدينة روستوف-أون-دون. وأصيب ثلاثة أشخاص من بينهم طفل بجروح طفيفة.

ولا يتسنى لرويترز التحقق من التقارير بشكل مستقل.

ولم يصدر أي تعليق بعد من كييف. وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما خلال الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في عام 2022.