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هجوم مسيّرات أوكراني يسبّب حريقاً في مستودع نفط روسي

منذ 3 ساعات
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

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قال فينيامين كوندراتييف الحاكم المحلي في وقت مبكر اليوم الأحد 3\8\2029 على تطبيق تيليغرام إن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة سوتشي الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤولين في الطوارئ أن حريقا نشب في مستودع وقود سعته ألفي متر مكعب في منطقة كراسنودار التي تقع بها سوتشي.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تيليجرام أن رحلات الطيران توقفت في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الأنباء بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

وقال كوندراتييف إن الهجوم الذي وقع في منطقة أدلر في المدينة الساحلية هو الأحدث الذي تشنه أوكرانيا على البنية التحتية داخل روسيا والتي تعتبرها كييف أساسية لجهود الحرب التي تبذلها موسكو.

وقُتلت امرأة في منطقة أدلر في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في أواخر الشهر الماضي، لكن الهجمات على سوتشي، التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، كانت نادرة منذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ومنطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود هي موطن لمصفاة إلسكي النفطية القريبة من مدينة كراسنودار، وهي من بين أكبر مصافي النفط في جنوب روسيا وهدف متكرر لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا اليوم الأحد أيضا إن امرأة أصيبت في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة تسبب في عدة حرائق، في حين ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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