هجوم نيس… تونس تفتح تحقيقاً في شبهة تورط أحد مواطنيها

فتح جهاز مكافحة الإرهاب في تونس، الخميس، تحقيقا في شبهة تورط تونسي في هجوم مدينة نيس الفرنسية، ونقلت رويترز عن المتحدث القضائي محسن الدالي: إن “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا عدليا في شبهة تورط تونسي في هجوم نيس الإرهابي”.

وقالت مصادر فرنسية، إن منفذ اعتداء نيس هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، وجاء من إيطاليا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت المصادر أن منفذ الهجوم وصل إلى أوروبا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نهاية أيلول ثم فرنسا مطلع تشرين الأول.

وأزيح الستار عن هذه المعلومات بعد أقل من ساعة على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده تعرضت لهجوم من شخص “إرهابي”.

وظهر أن الشاب يدعى “إبراهيم”، وصل نهاية الشهر الماضي إلى لامبيدوسا حيث وضعته السلطات الإيطالية في الحجر قبل أن يرغم على مغادرة الأراضي الإيطالية ويفرج عنه. ووصل إلى فرنسا مطلع الشهر الحالي.

والخميس، أعلنت فرنسا رفع درجة التأهب الأمني في أعقاب حادث الطعن.