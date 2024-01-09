هدفها إنقاذ نتنياهو وليس إسرائيل.. لبيد يدعو للانسحاب من الحكومة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وزراء حزب “المعسكر” في حكومة الطوارئ إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارها حكومة إنقاذ لنتنياهو وليس لإسرائيل، وفق قوله.

وقال لبيد خلال جلسة لكتلة حزبه في الكنيست إن الوزراء غير مؤهلين لقيادة الحرب، وإن نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة.

وتابع “هذه حكومة تحول فيها مجلس الوزراء الأمني المصغر إلى ساحة تهجمات سامة على الجيش، حكومة تواصل في خضم الحرب تحويل المليارات لأحزاب الائتلاف على نحو شائن، حكومة ليس لديها عمل سياسي ولا تعريف لهدف إستراتيجي للحرب”.

وقال لبيد إن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ تسعى لإنقاذ إسرائيل، وإنما هدفها إنقاذ نتنياهو.

ووجه زعيم المعارضة الإسرائيلية نداءه قائلا “من أجل جنودنا والسكان الذين أجلوا من البلدات الحدودية ومن أجل مختطفينا، من غير الصحيح إبقاء حكم بن غفير وسموتريتش وستروك”.

في سياق مواز، أعلن الوزير الإسرائيلي عميحاي شكلي تقديم استقالته -وزيرا للمساواة الاجتماعية- من حكومة نتنياهو ضمن خطة لخفض تكاليف ميزانيات الحكومة.

وتأتي الاستقالة في ظل تقارير تحدثت عن قيام رئيس الوزراء ببلورة خطة تقوم على تقليص عدد من الوزارات في حكومته والعمل على إغلاقها بهدف رصد ميزانياتها لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تقليص وإغلاق بعض الوزارات يأتي تجنبا لتفكيك حكومة الطوارئ إذا لم تقر الموازنة العامة في شكلها الحالي.

كما تأتي خطة تقليص التكاليف تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة قبيل المناقشة المرتقبة للموازنة العامة خلال جلسة الحكومة المقبلة.