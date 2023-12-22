الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عرض إسرائيلي جديد لحماس.. الهدنة مقابل إطلاق سراح الأسرى

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2023 8:03 مساءً
مروحية إسرائيلية تقصف قطاع غزة

مروحية إسرائيلية تقصف قطاع غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تقع إسرائيل اليوم في أزمة بين حربها في غزة وارتفاع عدد القتلى والجرحى والمعاقين في صفوف جيشها وبين تحرير الأسرى لدى حماس، وبين شعب غاضب، وفي آخر المستجدات قدمت الحكومة الإسرائيلية عرضا جديدا لحركة “حماس” ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقال مسؤول أميركي لم تكشف هويته: “قدمت إسرائيل عرضا جديدا لحركة “حماس” لعقد هدنة مدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 رهينة إسرائيلية جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى”.

ووفقا للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته “كتائب القسام” بدأ بعبارة “لا تتركونا نشيخ”، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.

وبحسب المتحدث، فإنه بالرغم من إعلان حركة “حماس”، أمس الخميس 21\12\2023، أنها لن توافق على أي مباحثات حول تبادل الأسرى إلا بعد أن تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية، فإن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن هناك سبلا لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة 22\12\2023، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس تقديم عرض لحركة حماس، يتضمن هدنة طويلة نسبيا وليس أسبوعا فقط.

كما نقلت الهيئة عن مسؤولين لم تسمهم القول إن إسرائيل تناقش حاليا مقترحات إضافية من شأنها إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى.

جاء هذا الإعلان بعدما أكدت الفصائل في بيان، أن هناك قرارا وطنيا فلسطينيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب.

وكانت مصادر العربية قد كشفت، الخميس، أن حماس تحفظت على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً.

فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

ورفضت حماس التفاوض مع استمرار إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، داعية إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

وكانت هدنة سابقة امتدت أسبوعاً أواخر الشهر الماضي (نوفمبر 2023)، أفضت إلى تبادل أسرى بين الطرفين، لكنها عادت وانهارت مطلع الشهر الحالي (ديسمبر 2023).

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

حريق هائل في العاصمة السودانية الخرطوم
اشتباكات السودان
الصليب والهلال الأحمر: الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة وقد نوقف خدماتنا في السودان
مجلس الأمن
غزة تحت النار
مجلس الأمن يوافق على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
عباس لبوتين عبر الهاتف: نحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
"حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!