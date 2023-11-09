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هدنة يومية في غزة لمدة أربع ساعات.. بيان هام من البيت الأبيض

منذ 31 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ هدنا لمدة أربع ساعات في شمال غزة اعتبارا من (الخميس 9-11-2023) من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال. ووصف ذلك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هذه الهدن نجمت عن مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن عمليات وقف القتال ستسمح للناس بالابتعاد عن طريق الأذى وبإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن استخدامها كوسيلة لإخراج الرهائن.

وأردف قائلا “الإسرائيليون أبلغونا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة التوقف وأن هذه العملية ستبدأ اليوم”.

وتابع “نتفهم أن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقفات لمدة أربع ساعات في مناطق شمال غزة وستعلن موعدها قبله بثلاث ساعات”.

وقال كيربي أيضا إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حماس ليس كليا لأن ذلك سيساعد حماس و”يضفي شرعية على ما فعلته في السابع من أكتوبر، وببساطة لن ندافع عن ذلك في هذا الوقت”.

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