"هدنة إنسانية" جزئية في قطاع غزة.. وماذا عن المساعدات؟

وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى مراحل غير مسبوقة من المجاعة، وبعيداً عن الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية ترتفع وبشكل يومي الوفيات بسبب سوء التغذية والمجاعة خصوصاً عند الأطفال بسبب قلة المواد الغذائية والصحين وحليب.

وبالعودة إلى تفاصيل الأزمة الإنسانية داخل القطاع أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استئناف إسقاط المساعدات جواً على غزة ليل السبت، بينما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تقرر إرساء “هدن إنسانية” جزئية في القطاع اعتباراً من صباح اليوم الأحد 27\7\2025.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تعليق الأعمال العسكرية اليوم سيكون في مدينة غزة ودير البلح والمواصي بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على ان يستمر القتال خارج المناطق الإنسانية المقرر تطبيق هدنة فيها.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن عمليات الإسقاط التي تنفذها دول أجنبية تستأنف “كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل دخولها”، مضيفاً أن عمليات الإسقاط الأولى ستشمل سبع حمولات تحتوي على الدقيق والسكر وأغذية معلبة وفرتها منظمات دولية.

وشدد على أن “مسؤولية توزيع المواد الغذائية على سكان القطاع تقع على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية”. وقال إنه “يتوقع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تحسين فعالية توزيع المساعدات وضمان عدم وصولها إلى حماس”، حسب تعبيره.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “تقرر تحديد ممرات إنسانية يسمح فيها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن لغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية” إلى سكان غزة. ولم يحدد بيان الجيش متى ستفتح الممرات الإنسانية لقوافل الأمم المتحدة، أو أين ستفتح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يستعد “لفترات من تعليق مؤقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في المناطق التي تشهد اكتظاظاً بالسكان”. لكنه شدد على أن “العمليات القتالية لم تتوقف” في غزة.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستنفذ “هدناً إنسانية” للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة اعتباراً من صباح الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة “إكس” في وقت متأخر من يوم السبت إن الهدنة ستطبق في “المراكز المدنية والممرات الإنسانية” في غزة.

في سياق متصل، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله إنه تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر وكبار مسؤولي الأمن، وتقرر على إثره بدء “هدنة إنسانية” بغزة.

وأضافت: “تقرر خلال الاجتماع بدء الجيش الإسرائيلي اعتباراً من الساعة 10 صباح غد (الأحد) هدنة إنسانية في عدة مراكز سكانية بقطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، وتستمر حتى ساعات المساء”.

ولم يحدد المصدر الساعات التي تنتهي فيها هذه الهدنة أو المناطق التي تشملها.