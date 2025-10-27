الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدوء بين واشنطن وبكين يشعل الأسواق.. النفط يتجه نحو مكاسب جديدة

منذ ساعتين
النفط. رويترز

النفط. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأمريكيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، مما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.7 بالمئة لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 8.9 و7.7 بالمئة على التوالي في الأسبوع السابق بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.

وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة أن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى “إطار عمل جوهري للغاية” لاتفاق تجاري في كوالالمبور، مما سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال بيسنت إن إطار العمل من شأنه أن يتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية ويرجئ تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.

كما قال ترامب أمس الأحد إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع بكين، وتوقع عقد اجتماعات في الصين والولايات المتحدة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي”، إن إطار عمل الاتفاق التجاري يساعد على تعويض المخاوف من أن روسيا قد تتمكن من تخطي العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، من خلال تقديم خصومات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين.

وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونغ سكيورتيز “ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية مما كان متوقعا، فقد تعود ضغوط زيادة المعروض إلى السوق”.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار والين
    الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبل لقاء ترامب وشي في كوريا الجنوبية
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    من ماليزيا إلى طوكيو.. ترامب يحيي التحالفات ويقود أضخم جولة آسيوية منذ توليه الحكم
    دونالد ترامب وكيم جونغ أون
    مساعدة رئيس كوريا الجنوبية.. لا مؤشرات على اجتماع قريب بين ترامب وكيم جونغ أون

    الأكثر قراءة

    مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
    نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
    مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
    تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
    مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
    منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!