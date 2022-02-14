هدّد الشرطة شاهرًا سكينه.. مقتل رجل في محطة قطارات بباريس

بعد أن هددهما بسكين، أطلق شرطيان فرنسيان النار على رجل اشتبها به، في محطة للقطارات في باريس، الأحد.

وأعلنت الشرطة في بيان مقتل الرجل في محطة قطارات الشمال بالعاصمة الفرنسية.

بدوره، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين الأمر، مشيراً إلى أن دورية للشرطة تعرضت حوالي الساعة السابعة صباحًا لتهديد من قبل شخص يحمل سكيناً، في منطقة إيل دو فرانس.

كما أضاف بتغريدة على حسابه على تويتر أن رجال الشرطة استخدموا سلاحهم، لتجنب أي خطر يطالهم أو يلم بالمسافرين”.

يشار إلى أن فرنسا كانت شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات ذات الطابع الإرهابي، ما رفع من منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات.