"هذا تحوُّل إيجابي".. ميلوني تُرحب بتشديد أمريكا موقفها ضد روسيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشددا تجاه روسيا، مشيرة إلى أن هذا أمر جيد.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في روما مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر “نرى اليوم تغييرا في الموقف الأمريكي ونحن نرحب بذلك بالطبع”.

وأشارت إلى أن العمل مستمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “يعود بالنفع على الجانبين” قبل الموعد النهائي المقرر في أول أغسطس آب.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.