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"هذا ليس شأنك".. الكرملين يعلّق على تصريحات بايدن الأخيرة

27 - مارس - 2022
آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 9:59 صباحًا
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بعد الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أطلقها من وارسو مساء أمس السبت، بشأن ضرورة رحيل بوتين عن السلطة، رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، معتبرا أن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأميركي

“ليس بايدن من يقرر”
وقال بحسب ما نقلت “رويترز”: “ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم”، على الرغم من أن البيت الأبيض عاد وأوضح لاحقا أن بايدن لم يدعُ إلى تغيير الحكم، إنما “كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة”.

كما كرر أن مثل تلك التصريحات من شأنها أن تعقد العلاقات أكثر بين البلدين.

“معركة طويلة”
وكان بايدن حذر مساء أمس -خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين- القوات الروسية من “التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي”، واصفًا العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، بالفشل الاستراتيجي لموسكو.

كما وصف المقاومة الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من “معركة عظيمة من أجل الحرية”، داعيًا العالم إلى الاستعداد “لحرب طويلة”، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي “بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة”.

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