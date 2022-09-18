هذا ما جاء في اول خطاب لـ كاميلا منذ وفاة الملكة إليزابيث

أشادت كاميلا، قرينة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، الأحد، بإليزابيث الثانية، واصفةً إياها بأنها كانت “امرأة منفردة” في عالم يقوده الرجال.

وقالت كاميلا “لا بُدّ أنه كان من الصعب جدا بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة، لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات، كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص”.

وهذا أول خطاب لقرينة الملك الجديد منذ وفاة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر عن 96 عامًا، ومن المقرر أن تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بالكامل، الأحد.

وأضافت كاميلا البالغة الخامسة والسبعين “كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل”.

وباتت الساعات المتبقية معدودة للانحناء أمام جثمان الملكة المسجى في النعش الملفوف بالراية الملكية وقد وُضع عليه التاج الملكي.

وقبل ساعات على “جنازة القرن”، بدأ القادة الأجانب يتوافدون للمشاركة فيها.

وتستعد لندن وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل العام 1965.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في نحو 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.