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هذا ما سيطلبه بايدن من الأمريكيين في اليوم الأول لتوليه الرئاسة

منذ ساعة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في حديث  إلى شبكة “سي إن إن” التلفزيونية عزمه الطلب من الأمريكيين، اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وضع الكمامات لمدة 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بايدن  “لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح”.

وأوضح أنه “حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات”.

وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا في مستوى العدوى”.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون إصابة و275 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.

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