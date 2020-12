هذا ما سيطلبه بايدن من الأمريكيين في اليوم الأول لتوليه الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في حديث إلى شبكة “سي إن إن” التلفزيونية عزمه الطلب من الأمريكيين، اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وضع الكمامات لمدة 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بايدن “لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح”.

وأوضح أنه “حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات”.

وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا في مستوى العدوى”.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون إصابة و275 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.

President-elect Biden tells Jake Tapper he will ask all Americans to wear masks for the first 100 days after he takes office: "I think we'll see a significant reduction … to drive down the numbers considerably" https://t.co/lQkT0HPc5h pic.twitter.com/PxIGzPjxP7

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 3, 2020