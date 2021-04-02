هذا ما طالبت به مجموعة السبع بشأن إقليم تيغراي الإثيوبي

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى انسحاب ”سريع وغير مشروط وقابل للتحقق“ للقوات الإريترية من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعا في شمال إثيوبيا، حسب بيان مشترك صدر في برلين الجمعة.

وأكد وزراء الخارجية في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية: ”نرحب بالإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بشأن انسحاب القوات الإريترية من تيغراي“.

وأضافوا: ”ندعو إلى إنهاء العنف وبدء عملية سياسية واضحة وشاملة ومقبولة من قبل جميع الإثيوبيين بمن فيهم سكان تيغراي“.

وتابع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا بقولهم إن هذه العملية يجب أن تؤدي إلى ”انتخابات تتسم بالصدقية وعملية مصالحة وطنية أوسع“.

وكان أبيي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية آذار/مارس، أن الجيش الإريتري سينسحب من تيغراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفت السلطات في أسمرة وأديس أبابا لأشهر وجود قوات إريترية في المنطقة، واتُهمت هذه القوات وكذلك الجيش الإثيوبي بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب.

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم ”قلقون جدا من التقارير الأخيرة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان“، داعين الأطراف الضالعة في هذا النزاع إلى ”أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي“.

وأكد البيان أنه ”من الضروري أن تخضع الجرائم المبلغ عنها لتحقيق مستقل وشفاف وحيادي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان“.