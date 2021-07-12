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هذا ما كتبه السلطان العماني في سجل كبار الزوار بالسعودية

12 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 10:34 صباحًا
السلطان العماني في نيوم

السلطان العماني في نيوم

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ضمن إطار زيارة “الدولة” التي يقوم بها السلطان حاليا للسعودية، جال السلطاني العماني، هيثم بن طارق، برفقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمركز “نيوم للإثراء المعرفي” في المملكة.

وتجول هيثم بن طارق في أرجاء المركز واطلع على خطط مشروع هذه المدينة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشملها.

و في ختام زيارته للمركز “إثراء” قام السلطان بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية “المملكة 2030″، داعيا الله أن “تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة”.

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