أخبار العالم

هذا هو الموعد المرتقب لمحاكمة غصن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، إن محاكمة غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في مارس على أقرب تقدير.

وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحداً من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في نوفمبر، ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة 5 ملايين دولار، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

المزيد من الأخبار

وسائل إعلام: الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1”…

الجيش الإسرائيلي: نجحنا في خداع نصر الله

وأُطلق سراحه بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته.

وقال محاموه إن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.

 

المصدر: طوكيو – رويترز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

السعودية تشن هجوما حادا على إسرائيل

أخبار العالم

أدريان هائمة.. وناقلة إيرانية تسلم مليون برميل نفط لسوريا

أخبار العالم

موقع عبري: إسرائيل مهتمة بعملية “محسوبة” ضد “حزب الله”

أخبار العالم

فيديو.. أحرق صورة أردوغان وأجبر على الاعتذار

أخبار العالم

تركيا تواجه “فضيحة تجسس”.. وألمانيا تحقق في “النسخة الزائفة”

أخبار العالم

عرمان: نتفق مع رؤية رئيس الوزراء السوداني حول السلام