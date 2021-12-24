الجمعة 20 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 24 ديسمبر 2021 |
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هذه الدولة تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

منذ 37 دقيقة
أولمبياد بكين

أولمبياد بكين

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أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنها لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن اليابان لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، في قرار ينظر إليه على أنه يتماشى مع المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

لكن مصادر حكومية ذكرت أن الرياضيين اليابانيين سيحضرون في الألعاب الأولمبية كما هو مقرر.

وقالت المصادر، بحسب وكالة “كيودو”، إن الحكومة اليابانية تخلت عن خطة لإرسال مسؤولين كبار إلى أولمبياد بكين لأنها لم تشهد تحسنا طفيفا في أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، وفي وهونغ كونغ.

ويولي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أهمية لحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لدبلوماسية اليابان.

وأعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى مثل أستراليا وبريطانيا وكندا عن إجراءات مماثلة.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة ودول أخرى على إجراءاتها فيما يتعلق بأولمبياد بكين، قائلة إن “تسييس الرياضة يتعارض مع روح الميثاق الأولمبي”.

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