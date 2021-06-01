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هذه حصيلة القتلى في سوريا منذ بداية الحرب

1 - يونيو - 2021
سوريا

سوريا

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كشفت حصيلة جديدة لضحايا الحرب السورية، عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد مقتل 494 ألفا و 438 شخصا منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011.

وأحصى المرصد في آخر حصيلة نشرها في مارس الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن الأشهر الأخيرة، التي شهدت هدوءاً غير مسبوق في النزاع ”أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات غير موثقة حولهم“.

ومنذ بداية العام الحالي، تمكن المرصد من توثيق مقتل 105.015 شخصا.

وأوضح عبدالرحمن أن ”غالبية هؤلاء قضوا بين نهاية العام 2012 ونهاية 2015، وبينهم 42103 مدنيين، فارق جزء كبير منهم الحياة تحت التعذيب في معتقلات النظام“.

وتراجعت حدة المعارك في سوريا منذ أكثر من عام خصوصا جراء اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب ومحيطها شمال غرب البلاد، إثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم من موسكو، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وسجل العام العاشر للحرب أدنى حصيلة للقتلى منذ اندلاع النزاع.

وتتضمن حصيلة القتلى الأخيرة 159.774 مدنياً، بينهم أكثر من 25 ألف طفل.

وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات عسكرية للنظام السوري والمجموعات الموالية له.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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