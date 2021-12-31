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هذه نصيحة أنقرة للأوروبيين والأمريكيين بشأن روسيا

31 - ديسمبر - 2021
تركيا

تركيا

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في ظل استمرار التوترات بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، قدم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين نصيحة لواشنطن والعواصم الأوروبية بشأن العلاقات مع موسكو.

وقال قالين، إن المشاكل بين روسيا وأوكرانيا بشكل عام، “تؤدي إلى توترات بين روسيا والغرب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي”، وأضاف: “نحن جزء من الحلف ونحن على اتصال مع هذه الدول، ونصيحتنا للأوروبيين والأمريكيين هي أن يتخذوا موقفا صادقا وملموسا وخطوات موثوقة نحو التهدئة”.

وأشار قالين، في حديث مع صحيفة “ستار” التركية أمس الخميس، إلى أن تركيا تتوقع أيضا أن تمتنع أوكرانيا وروسيا عن المواجهة وأن تحاولا تسوية خلافاتهما على طاولة المفاوضات.

وقال: “نصيحتنا لكلا الطرفين هي خفض هذا التوتر في أسرع وقت ممكن واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع نشوب صراع عسكري في منطقة دونباس شرق أوكرانيا”.

وأكد قالين استعداد بلاده للمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، كون أنقرة تتمتع بعلاقات جيدة مع كلا البلدين، وأشار في الوقت نفس إلى أن تركيا “لديها موقف حازم بشأن حق أوكرانيا في وحدة أراضيها”.

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