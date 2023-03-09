هرتسوغ يحذر.. "إسرائيل مهددة بالانهيار"!

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (الخميس 9-3-2023) إنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح القضاء وأن تتبنى في المقابل نموذجا يحظى بدعم وطني واسع.

وأثار اقتراح الحكومة احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، ويقوم هرتسوغ بجهود وساطة بين الجانبين.

وأضاف الرئيس في كلمة بثها التلفزيون “هناك اتفاقات بخصوص معظم القضايا، نعم ليس كلها لكن غالبيتها العظمى. يقينا تكفي للتخلي عن التشريع المقترح حاليا وإحلال خطة مختلفة متفق عليها محله للمناقشة”.

وحذر هرتسوغ من أن إسرائيل مهددة بالانهيار مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة تقليص صلاحيات القضاء، في وقت تسببت المظاهرات في إرباك سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا، مضيفاً” “يحدث كارثة حقيقية وبلادنا تنهار أمام عيني”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن الوضع يتجه إلى نقطة اللاعودة، وأنه ينبغي التخلي عن التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه.

وتأتي تصريحات هرتسوغ بعدما شل آلاف المتظاهرين الحركة في مدينة تل أبيب ومطار بن غوريون، حيث أغلقوا المحور الرئيسي الذي يربط جميع مدن منطقة تل أبيب الكبرى بباقي إسرائيل.

وقد سد المتظاهرون محاور طرق عدة، وشلوا حركة الداخلين إلى مطار بن غوريون الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أقال قائد شرطة تل أبيب لفشله في التعامل مع المظاهرات التي خرجت اليوم.

وكان بن غفير قال للصحفيين في المطار إنه ليس من المقبول تعطيل سفر 70 ألف شخص.

وبالتزامن، أقال سلاح الجو الإسرائيلي ضابطا كبيرا بالاحتياط بسبب مشاركته في قيادة احتجاجات الطيارين على مشروع الائتلاف الحاكم لتعديل النظام القضائي.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو أصدر قرار إقالة قائد قاعدة عسكرية تابعة كان مرشحا لِشغل منصب كبير، وأن رئيس الأركان صدق على القرار المذكور.

ويعد هذا القرار -وفق القناة نفسها- أول إجراء انتقامي ضد ضابط كبير بالاحتياط من صفوف المشاركين في الاحتجاجات المتواصلة.