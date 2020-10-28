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هزة أرضية بقوة 3.1 درجة جنوبي السعودية

منذ 7 ثواني
زلزال

هزة أرضية

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ضربت هزة أرضية الأراضي السعودية، اليوم الأربعاء، جنوب غرب المملكة، وبلغت قوتها 3.1 بمقياس ريختر.

أعلنت محطات الشبكة الوطنية في المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية الأربعاء، عن أنها رصدت عند الساعة 14:56 هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وعمق 2.5 كيلومتر وتبعد 10 كيلومترات جنوب خميس مشيط، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، قوله إن ”سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه“.

وحسب أبا الخيل، فإن ”الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن“، ، مبينا أن ”المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس“.

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