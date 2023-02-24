هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب شمال مدينة السويس المصرية

ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة السويس في مصر، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري.

وقال رئيس المعهد القوي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي إن “محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 27 كلم شمال السويس، على عمق 10 كلم”.

وأضاف أن المواطنين شعروا “بالهزة من دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات إعلامية، شريف الهادي “إنه حدث زلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس”، مؤكدا “أنه غير مؤثر”.

من جانبه أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا قويا بقوة 4.1 ريختر ضرب منطقة شمال السويس، وشعر به سكان القاهرة. وليست هناك خسائر بشرية أو مادية.