هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب العراق

ضربت هزة أرضية، ليل الجمعة، العراق، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية وبشرية.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.

وقبل أيام سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، في محافظة نينوى.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، وعدة زلزال كبيرة، فيما شهدت مصر والعراق عدة هزات ارتدادية أيضا.

وشهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية عدة هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.