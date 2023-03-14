هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب جنوب تركيا

سجلت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيانها إن الهزة وقعت عند الساعة 17:49 (ت .غ. +3) وعلى عمق 5.34 كم، وكان مركزها في قضاء تشغليانجريت.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال عنيف تراوحت قوته بين 7.7 و7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا هائلا.

ارتفاع قتلى الزلزال المدمر

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الكبيرة التي وقعت الشهر الماضي ارتفع إلى 48448 قتيلا، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه السلطات لإنشاء مدن من الحاويات لإيواء المشردين من الكارثة على المدى الطويل.

وارتفع إجمالي عدد القتلى، بما في ذلك من لقوا حتفهم في سوريا، إلى أكثر من 54 ألفا.

وقال صويلو في مؤتمر صحفي في ملطية، أحد الأقاليم التي ضربها الزلزال، إن 6660 أجنبيا، معظمهم من السوريين، لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلازل، مضيفا أن السلطات ما زالت تحاول تحديد هوية 1615 ضحية.

وتسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة له في إصابة أكثر من 115 ألف شخص في تركيا وتشريد الملايين الذين لجأوا إلى الاحتماء في الخيام أو الانتقال إلى مدن أخرى.