هزة أرضية تضرب أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، وفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد قنديللي وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD).

ووقعت الهزة عند الساعة 08:24 صباحاً بالتوقيت المحلي، ومركزها منطقة قلجيك في أنقرة، حيث سجل عمق الزلزال على بعد 11.08 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وفي السياق، أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية جديدة في البحر الأبيض المتوسط، وقعت صباح اليوم، وبلغت شدتها 4.6 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة على عمق يقدر بـ10 كيلومترات تحت سطح البحر، وذلك على مسافة 211 كيلومتراً شرقي العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومتراً إلى الشرق الشرقي من مدينة قورمي المالطية.