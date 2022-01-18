الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هزة أرضية تضرب شرق الهند

18 - يناير - 2022
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

A A A
طباعة المقال

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر مناطق بشرق الهند، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحسب الهيئة الأمريكية، كانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كيلومترات، وهي تقع على بعد 88 كلم عن منطقة شي يومي في ولاية أروناجل برديش بشرق الهند.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أروناجل برديش تقع في منطقة جبلية بالقرب من التبت على الحدود بين الهند والصين، ويدور جدل بشأن تبعية تلك الأراضي منذ ترسيم الحدود في عهد الاستعمار البريطاني قبل أكثر من 100 سنة.

    المزيد من أخبار العالم

    ألمانيا
    أزمة الطاقة.. وزير ألماني يدعو الى وقف إنتاج الكهرباء من الغاز
    تظاهرات لأنصار الصدر في العراق (رويترز)
    وسط تخوّف من أعمال عنف.. أنصار الصدر يستعدون لاعتصام في البرلمان العراقي
    رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
    اليابان.. أكثر من نصف المواطنين غير راضين عن رئيس الوزراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    الخبز
    بالفيديو.. اشكال بين نائب سابق وإحدى الموظفات في احد الافران