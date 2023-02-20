هزة أرضية تضرب مدينة أنطاكيا التركية

ضربت هزة أرضية مدينة أنطاكيا التركية، بلغت قوتها 6.3 على مقياس ريختر، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا 6.3 درجة ضرب على عمق كيلومترين منطقة الحدود التركية السورية الاثنين 20\2\2023.

جاء التقرير بعد ساعات من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتركيا إن واشنطن ستساعد “لأطول فترة ممكنة” بعد الزلازل المدمرة والمميتة التي ضربت نفس المنطقة قبل أسبوعين.

هذا وسمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وفقا لرويترز: انهيار مزيد من الأبنية في أنطاكيا بعد الهزة القوية.

الهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة، إدارة الكوارث التركية: زلزال بقوة 6.4 على مقياس ريختر يضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.