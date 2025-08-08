الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات

منذ دقيقة واحدة
زلزال

زلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر مدينة السلع غرب دولة الإمارات اليوم الجمعة، وفق ما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إلى أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير.

وأمس، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصد هزة أرضية ضربت دولة الإمارات، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للهيئة، فقد سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لها وقوع الزلزال عند الساعة 11:03:52 مساء، وعلى بعد نحو 11 كيلومترا من منطقة البطحاء.

وأكدت الهيئة أن الموقع المحدد للهزة يقع داخل الأراضي الإماراتية، مشيرة إلى أن قوة الزلزال تعتبر ضعيفة نسبيا.

وكانت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت هزة بقوة 2.0 درجة في خورفكان، الثلاثاء، وقد شعر بها بعض السكان بشكل طفيف، دون أن تسجل أي أضرار أو تأثيرات ملموسة.

