الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
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هزتان أرضيتان في المغرب تضربان إقليم الدريوش بمنطقة الريف

منذ 6 ساعات
زلزال

زلزال

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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجة وفق مقياس ريختر، اليوم الأحد، في إقليم الدريوش بمنطقة الريف.

وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي أن هاتين الهزتين، حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا بين الساعة السابعة والثامنة بالتوقيت المغربي.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 12 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

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