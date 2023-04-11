هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟

وقعت هزّة أرضية جديدة في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغت قوّتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ مركز الهزّة قضاء غوكصون، موضحة أنّها وقعت على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلزال ضرب كهرمان مرعش في شباط/ فبراير 2023 وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، امتد أثره إلى سوريا أيضًا. وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلّفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين.